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ترامب: السعودية وافقت على تمويل إعادة إعمار سوريا

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ترامب: السعودية وافقت على تمويل إعادة إعمار سوريا
Reuters Aboud Hamam
الرقة (أرشيف)
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السعودية وافقت على تمويل إعادة إعمار سوريا بدلا من الولايات المتحدة وشكرها على ذلك.

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واشنطن تتراجع عن تخصيص 230 مليون $ لتمويل برامج إعادة الاستقرار شمال سوريا

وغرد ترامب في حسابه على "تويتر" اليوم الاثنين: "وافقت السعودية الآن على إنفاق الأموال اللازمة للمساعدة في إعادة إعمار سوريا بدلا من الولايات المتحدة. هل ترون؟ أليس من الجيد أن تساعد الدول الغنية في إعادة إعمار جيرانها بدلا من بلد عظيم، الولايات المتحدة، تقع على بعد 5000 ميل. شكرا للسعودية"!

وسبق أن قالت الإدارة الأمريكية مرارا إن الولايات المتحدة لن تشارك في إعادة إعمار المناطق المحررة من تنظيم "داعش" والخاضعة لسيطرة القوات الحكومية السورية.

وأعلنت واشنطن في أغسطس الماضي تراجعها عن تخصيص 230 مليون دولار لتمويل برامج إعادة الاستقرار في سوريا.

المصدر: RT

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