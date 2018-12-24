ترامب: السعودية وافقت على تمويل إعادة إعمار سوريا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السعودية وافقت على تمويل إعادة إعمار سوريا بدلا من الولايات المتحدة وشكرها على ذلك.

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وغرد ترامب في حسابه على "تويتر" اليوم الاثنين: "وافقت السعودية الآن على إنفاق الأموال اللازمة للمساعدة في إعادة إعمار سوريا بدلا من الولايات المتحدة. هل ترون؟ أليس من الجيد أن تساعد الدول الغنية في إعادة إعمار جيرانها بدلا من بلد عظيم، الولايات المتحدة، تقع على بعد 5000 ميل. شكرا للسعودية"!

Saudi Arabia has now agreed to spend the necessary money needed to help rebuild Syria, instead of the United States. See? Isn’t it nice when immensely wealthy countries help rebuild their neighbors rather than a Great Country, the U.S., that is 5000 miles away. Thanks to Saudi A! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 декабря 2018 г.

وسبق أن قالت الإدارة الأمريكية مرارا إن الولايات المتحدة لن تشارك في إعادة إعمار المناطق المحررة من تنظيم "داعش" والخاضعة لسيطرة القوات الحكومية السورية.

وأعلنت واشنطن في أغسطس الماضي تراجعها عن تخصيص 230 مليون دولار لتمويل برامج إعادة الاستقرار في سوريا.

المصدر: RT