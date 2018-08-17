 
مباشر

واشنطن تتراجع عن تخصيص 230 مليون $ لتمويل برامج إعادة الاستقرار شمال سوريا

أخبار العالم العربي

واشنطن تتراجع عن تخصيص 230 مليون $ لتمويل برامج إعادة الاستقرار شمال سوريا
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/knv4

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تراجعها عن تخصيص 230 مليون دولار لتمويل برامج إعادة الاستقرار في سوريا، مؤكدة أنها ستحولها "لدعم أولويات أخرى للسياسة الخارجية".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت إن "هذا القرار لا يعني تراجع الولايات المتحدة عن التمسك بأهدافها الاستراتيجية في سوريا"، مشيرة إلى أن الشركاء في التحالف الدولي تعهدوا بتقديم ما مجموعه 300 مليون دولار لإعادة الإعمار في المناطق المحررة من تنظيم "داعش" شمال شرقي سوريا.

وأشارت ناورت إلى أن السعودية خصصت 100 مليون دولار، كما تعهدت الإمارات العربية المتحدة بتقديم 50 مليون دولار لتمويل برامج الإعمار.

إقرأ المزيد
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير - أرشيف السعودية تدعم التحالف الدولي شمالي سوريا بـ100 مليون دولار

وخصصت تلك الأموال لتمويل البرامج في سوريا في فبراير الماضي، حين كان ريكس تيلرسون وزيرا للخارجية، ولكن بعد إقالته في مارس الماضي جمدت تلك الأموال، ولم تنفق الإدارة الأمريكية إلا جزءا صغيرا منها، حيث تم تخصيص 6.6 مليون دولار لتمويل منظمة "الخوذ البيضاء" والآلية الأممية الخاصة بالتحقيق في جرائم حرب محتملة في سوريا.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد بالفيديو.. هل الأرض فعلا كروية؟