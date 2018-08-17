السعودية تدعم التحالف الدولي شمالي سوريا بـ100 مليون دولار

أعلنت السعودية تقديم 100 مليون دولار كمساهمة لصالح التحالف الدولي للمساعدة في إعادة الاستقرار إلى المناطق التي حررت من تنظيم "داعش" في شمال شرقي سوريا.

وأعلنت السعودية أن "هذا المبلغ هو أكبر مساهمة للمناطق المنتزعة من تنظيم "داعش" في سوريا، وهو استكمال للعهد الذي قدمه وزير الخارجية عادل الجبير في 12 يوليو الماضي في بروكسل".

المملكة تقدم مساهمة بمبلغ 100 مليون دولار لصالح #التحالف_الدولي من أجل التصدي لمخططات تنظيم #داعش الإرهابي في المناطق المحررة من التنظيم في شمال شرق #سوريا.https://t.co/aPtpMtDYe6#السعودية#واس — واس (@spagov) ١٧ أغسطس ٢٠١٨

وبيّنت الرياض أن المبلغ المالي سيوجه لإعادة إحياء المجتمعات في مناطق مثل الرقة، ولتمويل إعمار الأحياء المدمرة والخدمات الصحية والزراعة والكهرباء والمياه والتعليم والمواصلات.

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وأوضحت أن المساهمة ستساعد في عودة النازحين إلى بيوتهم ومنع عودة عناصر "داعش" إلى المناطق المحررة وتهديد سوريا أو جيرانها، أو التخطيط لشن هجمات ضد المجتمع الدولي.

ولفتت إلى أن "المساهمة تمثل امتدادا لجهود المملكة في التحالف الدولي مثل المشاركة في قيادة مجموعة العمل المعنية بمكافحة التمويل، والعمل عضوا رئيسا في مجموعات عمل الاتصالات وتحقيق الاستقرار وغيرها".

المصدر: "واس"