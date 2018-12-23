ترامب: منحت ماتيس فرصة ثانية!

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه بتعيينه جيمس ماتيس في منصب وزير الدفاع، قد منحه فرصة ثانية، في إشارة ضمنية إلى أن الأخير لم يحسن الحفاظ على ماء وجهه.

وكتب ترامب على تويتر الليلة الماضية، تعليقا على تقديم ماتيس استقالته قبل يومين:

عندما فصل الرئيس أوباما جيم ماتيس بشكل غير مشرّف، أعطيته أنا فرصة ثانية. واعتقد البعض أنه كان من الأحرى ألا أفعل ذلك، لكنني صممت على ذلك. إنها علاقة مثيرة للاهتمام، فإنني أعطيته أيضا كل الموارد التي لم تكن تحت تصرفه من قبل.

وأضاف ترامب في إشارة إلى أحدى المسائل الخلافية بينه وبين وزير دفاعه المستقيل: "الحلفاء مهمّون للغاية، ولكن ليس عندما يستغلون الولايات المتحدة".

When President Obama ingloriously fired Jim Mattis, I gave him a second chance. Some thought I shouldn’t, I thought I should. Interesting relationship-but I also gave all of the resources that he never really had. Allies are very important-but not when they take advantage of U.S. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2018

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وكان ماتيس قد ذكر في رسالة استقالته أن صون المصالح الأمريكية يستوجب على واشنطن الحفاظ على تحالفاتها القوية وإبداء الاحترام لحلفائها، وأضاف مخاطبا ترامب: "من حقك أن يكون لديك وزير دفاع وجهات نظره تتوافق بشكل أفضل مع وجهات نظرك حول هذه القضايا وغيرها".

المصدر: RT