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ترامب: منحت ماتيس فرصة ثانية!

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ترامب: منحت ماتيس فرصة ثانية!
Reuters Jonathan Ernst
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اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه بتعيينه جيمس ماتيس في منصب وزير الدفاع، قد منحه فرصة ثانية، في إشارة ضمنية إلى أن الأخير لم يحسن الحفاظ على ماء وجهه.

وكتب ترامب على تويتر الليلة الماضية، تعليقا على تقديم ماتيس استقالته قبل يومين:

عندما فصل الرئيس أوباما جيم ماتيس بشكل غير مشرّف، أعطيته أنا فرصة ثانية. واعتقد البعض أنه كان من الأحرى ألا أفعل ذلك، لكنني صممت على ذلك. إنها علاقة مثيرة للاهتمام، فإنني أعطيته أيضا كل الموارد التي لم تكن تحت تصرفه من قبل.

وأضاف ترامب في إشارة إلى  أحدى المسائل الخلافية بينه وبين وزير دفاعه المستقيل: "الحلفاء مهمّون للغاية، ولكن ليس عندما يستغلون الولايات المتحدة".

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وكان ماتيس قد ذكر في رسالة استقالته أن صون المصالح الأمريكية يستوجب على واشنطن الحفاظ على تحالفاتها القوية وإبداء الاحترام لحلفائها، وأضاف مخاطبا ترامب: "من حقك أن يكون لديك وزير دفاع وجهات نظره تتوافق بشكل أفضل مع وجهات نظرك حول هذه القضايا وغيرها".

المصدر: RT

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