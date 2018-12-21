ماتيس: من الصواب بالنسبة إليّ أن أتنحى

بعد مرور يوم واحد على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قواته من سوريا، أعلن وزير دفاعه جيمس ماتيس استقالته من منصبه، مشيرا إلى اختلافه مع الرئيس حول عدد من القضايا الأساسية.

وفي رسالة بعث بها إلى ترامب أمس عقب اجتماع مباشر معه تحدثا فيه عن اختلاف المواقف، قال وزير الدفاع إن نظرته إلى العالم والتي تميل إلى التحالفات التقليدية والتصدي لـ"الجهات الخبيثة" تتعارض مع وجهات نظر الرئيس، وعبر عن قناعته بضرورة أن تحافظ الولايات المتحدة على تحالفاتها القوية وتظهر احترامها للحلفاء.

وأضاف: "من حقك أن يكون لديك وزير دفاع وجهات نظره تتوافق بشكل أفضل مع وجهات نظرك حول هذه القضايا وغيرها، ولذلك أعتقد أنه من الصواب بالنسبة إليّ أن أتنحى عن منصبي".

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وقبل لحظات على توزيع البنتاغون رسالة ماتيس، نشر ترامب تغريدة أعلن فيها أن وزير دفاعه سيتقاعد في نهاية شهر فبراير.

وشكّل قرار ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا بمثابة صفعة مفاجئة لماتيس، الذي حذّر من أن الانسحاب المبكر من سوريا قد يكون "خطأ استراتيجيا فادحا".

لكن استقالة ماتيس لم تكن مفاجئة بالكامل للمراقبين في واشنطن، فطالما تجاهل ترامب نصائح وزير دفاعه وخاصة في الآونة الأخيرة.

واصطدم الرجلان في السابق حول مواضيع شتى، بما فيها الاتفاق النووي مع إيران الذي انسحب منه ترامب في مايو، بينما دافع ماتيس عن أجزاء منه.

وكان ماتيس أيضا ضد تشكيل فرع جديد مستقل في المؤسسة العسكرية الأمريكية تحت اسم "القوة الفضائية"، لكن ترامب أمر بذلك على أي حال.

ومن المرشحين المحتملين لسد مكان ماتيس، السناتور الجمهوري توم كوتون الذي يعتبر منذ فترة طويلة من أبرز المرشحين لتولي حقيبة الدفاع.

المصدر: وكالات