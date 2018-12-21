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مجددا.. تعليق الرحلات بمطار غاتويك في لندن

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مجددا.. تعليق الرحلات بمطار غاتويك في لندن
Reuters TOBY MELVILLE
تعليق الرحلات بمطار غاتويك الدولي في لندن
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علقت إدارة مطار غاتويك الدولي في العاصمة البريطانية لندن الرحلات مجددا بعد أنباء عن استخدام مجهولين لطائرات مسيرة داخل المطار، وذلك للمرة الثانية خلال 48 ساعة.

وأكدت المتحدثة باسم المطار استئناف الرحلات مساء اليوم الجمعة بعد تعليقها لمدة ساعة تقريبا لأسباب أمنية.

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وأوضحت المتحدثة أن تعليق الإقلاع والهبوط في المدارج مؤقتا، من أجل التحقق من أنباء عن طائرة مسيرة أخرى بالمطار، وخلال فترة تعليق حركة الطيران لم تقلع أو تهبط أي طائرة في المطار.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إغلاق المطار لمدة 36 ساعة، وسط أنباء عن استخدام طائرات مسيرة. وتأثر جراء ذلك أكثر من 100 ألف مسافر.

المصدر: رويترز

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