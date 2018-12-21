مطار غاتويك البريطاني يستأنف رحلاته

استأنف مطار غاتويك في ضواحي لندن عمله اليوم الجمعة، وسيّر بضع رحلات بعد أن اضطرت طائرتان بلا طيار إدارة المطار لتعليق حركة الطيران لأكثر من 24 ساعة.

واعتذر المطار عبر حسابه في "تويتر" للركاب مشيرا إلى "أن السلامة أولا" بالنسبة لنشاطه، وأوصى المسافرين بأن يتأكدوا من مواعيد رحلاتهم قبل القدوم إلى المطار، حتى استئناف حركة الطيران وفقا لجدولها المعتاد.

وقررت السلطات تعليق الرحلات أمس الخميس في مطار غاتويك للتحقيق في تقارير عن تحليق طائرتين مسيرتين فوق مدارجه.

Gatwick’s runway is currently available and a limited number of aircraft are scheduled for departure and arrival. 1/2 — Gatwick Airport LGW (@Gatwick_Airport) 21 декабря 2018 г.

✅ Gatwick Airport has reopened following reports of #drones flying near to the area



✈️ We advise not to travel without checking your flight status first



🎫 We’ve made the following arrangements to help get you on the move without further hassle



ℹ️👉 https://t.co/KzWmUO48iqpic.twitter.com/oPA2gdKgeC — Gatwick Express (@GatwickExpress) 21 декабря 2018 г.

ويقع مطار غاتويك على بعد 50 كيلومترا جنوبي لندن، وهو ثاني أكثر مطارات بريطانيا ازدحاما بعد مطار هيثرو، الواقع على 32 كيلومترا غربي لندن.

المصدر: وكالات