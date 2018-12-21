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مطار غاتويك البريطاني يستأنف رحلاته

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مطار غاتويك البريطاني يستأنف رحلاته
Reuters
مطار غاتويك
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استأنف مطار غاتويك في ضواحي لندن عمله اليوم الجمعة، وسيّر بضع رحلات بعد أن اضطرت طائرتان بلا طيار إدارة المطار لتعليق حركة الطيران لأكثر من 24 ساعة.

واعتذر المطار عبر حسابه في "تويتر" للركاب مشيرا إلى "أن السلامة أولا" بالنسبة لنشاطه، وأوصى المسافرين بأن يتأكدوا من مواعيد رحلاتهم قبل القدوم إلى المطار، حتى استئناف حركة الطيران وفقا لجدولها المعتاد.

وقررت السلطات تعليق الرحلات أمس الخميس في مطار غاتويك للتحقيق في تقارير عن تحليق طائرتين مسيرتين فوق مدارجه.

ويقع مطار غاتويك على بعد 50 كيلومترا جنوبي لندن، وهو ثاني أكثر مطارات بريطانيا ازدحاما بعد مطار هيثرو، الواقع على 32 كيلومترا غربي لندن.

المصدر: وكالات 

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