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الجيش الأمريكي يعلن تصفية 62 مسلحا بالصومال في يومين

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الجيش الأمريكي يعلن تصفية 62 مسلحا بالصومال في يومين
Reuters Feisal Omar
الصومال، أرشيف
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أعلن الجيش الأمريكي مقتل 62 مسلحا يشتبه في انتمائهم لحركة الشباب بـ 6 غارات جوية، يومي السبت والأحد الماضيين، في محيط مدينة غاندرش الواقعة بمحافظة بنادر في جنوب شرق الصومال.

وجاء في بيان صدر عن القيادة الأمريكية في إفريقيا (إفريكوم)، اليوم الاثنين، أن "4 غارات نفذت السبت الماضي (15 ديسمبر) وأسفرت عن مقتل 34 مسلحا"، فيما نفذت غارتان أخريان يوم الأحد (16 ديسمبر) وأسفرتا عن مقتل 28 آخرين".

وأضاف البيان: "نفذت القيادة الأمريكية في إفريقيا وشركاؤنا الصوماليون هذه الغارات لمنع الإرهابيين من استخدام المناطق النائية لملاذ آمن للتخطيط والتدريب والتجنيد لهجمات مستقبلية".

المصدر: رويترز

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