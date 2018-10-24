بالصورة.. التحقيق في قضية خاشقجي يظهر قيام سيارة دبلوماسية سعودية بجولة استكشافية في غابة بلغراد

ذكرت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية أن التحقيق في قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، كشف عن قيام سيارة دبلوماسية للقنصلية السعودية في اسطنبول بجولة استكشافية في غابة بلغراد.

وأوضحت وكالة "الأناضول" أن التحقيقات كشفت أن السيارة الدبلوماسية التابعة للقنصلية السعودية في اسطنبول، والتي تم العثور عليها الاثنين الماضي مركونة في مرآب بعيد عن البعثة، أجرت جولة استكشافية في غابة بلغراد بالمدينة قبل قتل خاشقجي، أي في 1 أكتوبر.

بدورها، نشرت شبكة "TRT" المحلية صورة لهذه السيارة خلال وجودها في غابة بلغراد قبل يوم من مقتل الصحفي السعودي.

عاجل | شبكة TRT تنشر صورة لسيارة تحمل لوحة دبلوماسية تابعة للقنصلية السعودية خلال وجودها في غابة بلغراد بمدينة إسطنبول قبل يوم من مقتل الصحفي جمال خاشقجي pic.twitter.com/K9BpuPLWT4 — عربي - الآن TRT (@TRTArabi) 24 октября 2018 г.

وذكرت وسائل الإعلام التركية في وقت سابق أن فرق التحقيق تجري عمليات تفتيش مستمرة في غابة بلغراد في اسطنبول باعتبارها إحدى المناطق التي يمكن فيها إخفاء جثة خاشقجي.

إقرأ المزيد

وأمس الثلاثاء أنهت فرق البحث الجنائي التركية عملية فحص السيارة الدبلوماسية التابعة للقنصلية السعودية في المدينة والتي تحمل لوحة CC34 1736 وكانت مركونة في مرآب بحي سلطان غازي، وذلك بحضور محققين سعوديين.

وذكرت "الأناضول" أن جهات التحقيق وجدت في السيارة، حقيبتين تحتويان على بعض الأمتعة الشخصية وحاسوب ووثائق تابعة لموظفين في القنصلية.

وعقب إنهاء الفريق أعماله التي شارك فيها كلبان بوليسيان، تم سحب السيارة من المرآب ونقلها إلى منطقة أخرى.

وسبق أن أفادت مصادر مسؤولة بشكل غير رسمي بأن الفريق الأمني السعودي الذي وصل إلى اسطنبول يوم اختفاء خاشقجي ويقف وراء مقتله قام، في محاولة لإخفاء آثار الجريمة، بلف جثة الصحفي في سجادة وإخراجه من داخل مبنى القنصلية ليتم بعد ذلك تسليمه لـ"متعاون محلي" كلف بالتخلص من الجثمان.

المصدر: الأناضول + TRT + وكالات