تضارب الأنباء حول تبعية أغراض عثر عليها بسيارة دبلوماسية سعودية ضمن التحقيق في مقتل خاشقجي

نقلت وسائل الإعلام التركية أنباء متضاربة حول تبعية الأغراض التي تم العثور عليها اليوم الثلاثاء في سيارة دبلوماسية سعودية باسطنبول في إطار التحقيق في مقتل الصحفي، جمال خاشقجي.

وذكرت التقارير الأولوية التي تطرقت إلى هذا الموضوع ونشرتها قناة "TRT" الرسمية وقناة "CNN Turk" وصحيفة "خبر ترك" أن فريق المحققين الأتراك وجد داخل السيارة حقيبتين ووثائق وحاسوبا وملابس قيل إنها خاصة بخاشقجي.

عاجل | المحققون الأتراك يعثرون على ملابس وجهاز كمبيوتر محمول تعود لـ #جمال_خاشقجي في الحقائب التي وجدت بسيارة القنصلية السعودية pic.twitter.com/CA5zmWiDXI — عربي - الآن TRT (@TRTArabi) 23 октября 2018 г.

لكن وكالة "الأناضول" التركية الرسمية رغم أنها أكدت في تقرير نشرته لاحقا العثور على "حقيبتين ومواد مختلفة" في السيارة الدبلوماسية التابعة لقنصلية السعودية، إلا أنها لفتت إلى أن هذه الأشياء، حسب ما حددته التحقيقات، تعود لموظفين في البعثة الدبلوماسية للمملكة في اسطنبول وليس للصحفي القتيل.

وأفادت "الأناضول" بأن فريق التحقيق التركي السعودي المشترك، الذي عمل في الموقع، قام بفحص السيارة وإجراء التحريات الضرورية على مدار ساعتين ونصف الساعة.

وعقب إنهاء الفريق أعماله التي شارك فيها كلبان بوليسيان، تم سحب السيارة من المرآب ونقلها إلى منطقة أخرى.

وسبق أن وصل فريق التحقيق التركي السعودي المشترك المعني بقضية مقتل خاشقجي لمرآب السيارات في حي سلطان غازي والذي عثر فيه على سيارة دبلوماسية لقنصلية المملكة في اسطنبول لإجراء معاينة دقيقة لها.

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وأوضحت وكالة "الأناضول" الرسمية أن عناصر البحث الجنائي التركية كانوا أول من وصل إلى المرآب الواقع في حي سلطان غازي لينضم إليهم لاحقا وفد المحققين السعوديين.

وأمس الاثنين أفادت وسائل الإعلام التركية الرسمية بأن شرطة اسطنبول عثرت على سيارة دبلوماسية من طراز "مرسيدس" كانت مركونة بعيدا عن مقر البعثة الدبلوماسية في مرآب خاص للسيارات بحي سلطان غازي.

وأشارت المصادر التركية إلى أن لوحة الرقم (CC34 1736) على السيارة، التي تم العثور عليها في إطار التحقيق في مقتل خاشقجي، تؤكد أنها تابعة للقنصلية السعودية، لافتا إلى أنها مماثلة لتلك التي تم رصدها أمام مقر البعثة الدبلوماسية يوم اختفاء الصحفي.

ويفصل بين مقر القنصلية وموقع مرآب السيارات حوالي 13 كلم وهو ما يستغرق عادة حوالي نصف ساعة في الطريق خلال النهار في اسطنبول.

وفي غضون ذلك، أفادت قناة "NTV" التركية الخاصة بأن القنصلية السعودية منعت الشرطة التركية من تفتيش سيارة "مرسيدس" لأنها لم تحصل على إذن مسبق، لكن قناة "CNN Turk" أكدت أن السلطات التركية ستتمكن من تفتيش السيارة الثلاثاء.

وبالتزامن مع ذلك، نشرت قناة "TRT" صورا حصلت عليها من مصادرها الخاصة وتظهر دخول سيارة من طراز "BMW" تابعة للقنصلية السعودية في اسطنبول إلى نفس المرآب، الذي عثر فيه سابقا على سيارة دبلوماسية مركونة للبعثة ذاتها.

وتوثق هذه الصور، حسب ما أشارت إليه "TRT"، نقل أغراض من السيارة الأولى إلى "BMW".

المصدر: وسائل إعلام تركية