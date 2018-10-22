شاهد.. الشرطة التركية تعثر على أثر جديد قد يسلط الضوء على مقتل خاشقجي ومكان وجود جثته

في تطور جديد لقضية مقتل الصحفي، جمال خاشقجي، قد يسلط الضوء الأكثر عليها رصدت الشرطة التركية سيارة ثانية لقنصلية المملكة باسطنبول نقلت إليها أشياء مشبوهة من السيارة المكتشفة سابقا.

ونشرت قناة "TRT" التركية الرسمية صورا، مساء اليوم الاثنين، حصلت عليها من مصادرها الخاصة وتظهر دخول سيارة من طراز "BMW" تابعة للقنصلية السعودية في اسطنبول إلى نفس المرآب، الذي عثر فيه سابقا على سيارة دبلوماسية مركونة للبعثة ذاتها.

وتوثق هذه الصور، حسب ما أشارت إليه "TRT"، نقل أغراض من السيارة الأولى إلى "BMW".

صور خاصة لشبكة TRT تبيّن دخول سيارة الـ BMW التابعة للقنصلية السعودية إلى ذات المرآب حيث عثر على السيارة الدبلوماسية السعودية وتم نقل أغراض غير معروفة من الـBMW إلى المرسيدس قبل مغادرتها مجدداً pic.twitter.com/ThiMZO3TvO — عربي - الآن TRT (@TRTArabi) 22 октября 2018 г.

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وفي وقت سابق من اليوم أفادت وسائل الإعلام التركية الرسمية بأن شرطة اسطنبول عثرت على سيارة دبلوماسية من طراز "مرسيدس" كانت مركونة بعيدا عن مقر البعثة الدبلوماسية في مرآب خاص للسيارات بحي سلطان غازي.

وأشارت المصادر التركية إلى أن لوحة رقم السيارة، التي تم العثور عليها في إطار التحقيق في مقتل خاشقجي، تؤكد أنها تابعة للقنصلية السعودية، لافتا إلى أنها مماثلة لتلك التي تم رصدها أمام مقر البعثة الدبلوماسية يوم اختفاء الصحفي.

وقد بثت وكالة "DHA" التركية للأنباء تسجيلا مصورا يظهر مرآب السيارات الخاص وكذلك السيارة التابعة للقنصلية السعودية.

ويفصل بين مقر القنصلية وموقع مرآب السيارات حوالي 13 كلم وهو ما يستغرق عادة حوالي نصف ساعة في الطريق خلال النهار في اسطنبول.

وسبق أن ذكرت مصادر مسؤولة بشكل غير رسمي أن فريقا أمنيا سعوديا وصل إلى اسطنبول يوم اختفاء خاشقجي يقف وراء مقتله وفي محاولة لإخفاء آثار الجريمة قام عناصر الفريق بلف جثة الصحفي في سجادة وإخراجه من داخل مبنى القنصلية ليتم بعد ذلك تسليمه لـ"متعاون محلي" كلف بالتخلص من الجثمان.

المصدر: TRT + وكالات