"سفاح كيرتش" جمع معلومات ضخمة عن طريقة تصنيع العبوات الناسفة

أفادت قناة "REN-TV" التلفزيونية الروسية بأن الشرطة عثرت في ممتلكات "سفاح كيرتش" الشخصية على بطاقة ذاكرة محمولة "USB-Flash" تحتوي معلومات ضخمة عن كيفية إنتاج العبوات الناسفة.

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وأضافت القناة أنه تم العثور في هذه الذاكرة المحمولة أيضا على مقاطع فيديو من لعبة كومبيوتر "DOOM" بالإضافة إلى صور لمبنى كلية البوليتكنيك التي شن "الطالب السفاح" الهجوم عليها في الإسبوع الماضي.

وشن الطالب فلاديسلاف روسلياكوف هجوما مسلحا على كلية البوليتكنيك بمدينة كيرتش في القرم، حيث قام بتفجير عبوة ناسفة وبإطلاق النار، الأمر الذي أسفر عن مقتل 21 شخصا، هم 16 طالبا و5 من مدرسي وموظفي الكلية. كما أصيب أكثر من 50 شخصا بجروح. أما المهاجم فأقدم على الانتحار بعد تنفيذ جريمته.

المصدر: نوفوستي