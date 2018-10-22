"سفاح كيرتش" أحرق ممتلكاته الشخصية قبل تنفيذ جريمته البشعة

أفادت قناة "REN TV" بأن "سفاح كيرتش"، فلاديسلاف روسلياكوف، قام قبل شنه الهجوم على كلية البوليتكنيك بمدينة كيرتش بشبه جزيرة القرم الروسية، الأربعاء الماضي، بإحراق ممتلكاته الشخصية.

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وأضافت القناة أن روسلياكوف قام بالتخلص من ممتلكاته الشخصية في نفس المكان الذي تدرب فيه على إطلاق النار، مشيرة إلى أنه أحرق صوره ودفاتره وبطاقات الذاكرة الخاصة به والكتب الدينية.

وأظهر تسجيل فيديو حصلت القناة على نسخة منه، المجرم وهو يحمل خزانة حديدية إلى أرض خراب لدفنها فيما بعد، ولم تتوفر أي معلومات عن محتوى هذه الخزانة، التي ربما قد تكشف عن أسباب ودوافع الطالب لتنفيذ جريمته.

وشن فلاديسلاف روسلياكونف، الأربعاء الماضي، هجوما مسلحا على كلية البوليتكنيك بمدينة كيرتش في القرم، حيث قام بتفجير عبوة ناسفة وبإطلاق النار، الأمر الذي أسفر عن مقتل 21 شخصا، هم 16 طالبا و5 من مدرسي وموظفي الكلية. كما أصيب أكثر من 50 شخصا بجروح. أما المهاجم فأقدم على الانتحار بعد تنفيذ جريمته الشنيعة.

المصدر: نوفوستي