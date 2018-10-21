فيديو ينشر للمرة الأولى يظهر "سفاح كيرتش" وهو ينفذ جريمته بدم بارد

نشرت قناة "أخبار القرم" التلفزيونية تسجيلات الفيديو التي تم سحبها من كاميرات المراقبة، والتي رصدت لحظة شن الهجوم الإجرامي في كلية البوليتكنيك بمدينة كيرتش في القرم الأربعاء الماضي.

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وتظهر التسجيلات لحظة دخول المهاجم، وهو طالب في هذه الكلية اسمه، فلاديسلاف روسياكوف، إلى مبنى الكلية وهو يحمل حقيبة وفيها الأسلحة والذخائر.

كما تظهر لحظة وقوع الانفجار داخل المبنى وإطلاق النار على الطلاب والمدرسين.

وشن الطالب، فلاديسلاف روسلياكونف، الأربعاء الماضي، هجوما مسلحا على كلية البوليتكنيك بمدينة كيرتش في القرم حيث قام بتفجير عبوة ناسفة وبإطلاق النار، الأمر الذي أسفر عن مقتل 21 شخصا، هم 16 طالبا و5 من مدرسي وموظفي الكلية. كما أصيب أكثر من 50 شخصا بجروح. أما المهاجم فأقدم على الانتحار بعد تنفيذ جريمته الشنيعة.

المصدر: نوفوستي