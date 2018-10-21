 
مباشر

فيديو ينشر للمرة الأولى يظهر "سفاح كيرتش" وهو ينفذ جريمته بدم بارد

أخبار روسيا

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kycc

نشرت قناة "أخبار القرم" التلفزيونية تسجيلات الفيديو التي تم سحبها من كاميرات المراقبة، والتي رصدت لحظة شن الهجوم الإجرامي في كلية البوليتكنيك بمدينة كيرتش في القرم الأربعاء الماضي.

إقرأ المزيد
فيديو يظهر فلاديسلاف روسلياكوف يشتري أعيرة نارية نشر فيديو يظهر "سفاح كيرتش" وهو يشتري أعيرة نارية

وتظهر التسجيلات لحظة دخول المهاجم، وهو طالب في هذه الكلية اسمه، فلاديسلاف روسياكوف، إلى مبنى الكلية وهو يحمل حقيبة وفيها الأسلحة والذخائر.

كما تظهر لحظة وقوع الانفجار داخل المبنى وإطلاق النار على الطلاب والمدرسين.

وشن الطالب، فلاديسلاف روسلياكونف، الأربعاء الماضي، هجوما مسلحا على كلية البوليتكنيك بمدينة كيرتش في القرم حيث قام بتفجير عبوة ناسفة وبإطلاق النار، الأمر الذي أسفر عن مقتل 21 شخصا، هم 16 طالبا و5 من مدرسي وموظفي الكلية. كما أصيب أكثر من 50 شخصا بجروح. أما المهاجم فأقدم على الانتحار بعد تنفيذ جريمته الشنيعة.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بركة الحساء الأحمر