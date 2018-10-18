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نشر فيديو يظهر "سفاح كيرتش" وهو يشتري أعيرة نارية

أخبار روسيا

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نشر موقع Kerch.FM الإلكتروني، اليوم الخميس، تسجيل فيديو يظهر منفذ الهجوم الدموي في مدينة كيرتش بشبه جزيرة القرم الروسية وهو يشتري أعيرة نارية في متجر محلي خاص ببيع الأسلحة.

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ويظهر اللقطات المسجلة منفذ الاعتداء يتأمل واجهات المحل ثم يشتري علبا من الأعيرة النارية، وذلك قبل إقدامه على إطلاق نيران وتفجير قنبلة يدوية الصنع داخل كلية البوليتكنيك في مدينة كيرتش، أمس الأربعاء، مما أسفر عن مقتل 21 شخصا، بمن فيهم منفذ الهجوم نفسه الذي انتحر.

ووردت سابقا تقارير أفادت بأن فياتشسلاف روسلياكوف (18 عاما)، الذي كان طالبا في الصف الرابع من الكلية نفسها، اشترى 150 عيارا ناريا، قبل أربعة أيام من ارتكابه المجزرة. والشهر الماضي، حصل روسلياكوف، رسميا، على رخصة لحيازة السلاح واشترى بندقية".

وكانت الأجهزة القضائية الروسية فتحت ملفا جنائية بتهمة الإرهاب، ثم جرى إعادة تصنيف الجريمة بأنها "جريمة قتل شخصين وأكثر".

لمصدر: نوفوستي

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