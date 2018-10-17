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الكشف عن هوية منفذ هجوم القرم الدامي

أخبار روسيا

الكشف عن هوية منفذ هجوم القرم الدامي
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كشف رئيس جمهورية القرم الروسية سيرغي أكسيونوف عن هوية منفذ الهجوم الذي أسقط عشرات الضحايا في كلية البوليتيكنك في مدينة كيرتش غربي شبه الجزيرة اليوم الأربعاء.

وأوضح أكسيونوف في حديث تلفزيوني أن المجرم هو فلاديسلاف روسلياكوف، البالغ 18 من العمر والطالب في الصف الرابع في نفس الكلية، مؤكدا أنه انتحر عقب تنفيذه الهجوم وعثر على جثته في المكتبة الواقعة في الطابق الثاني من المبنى.

بدورها، أعلنت لجنة التحقيق الروسية أن عدد القتلى في الهجوم ارتفع إلى 18، وأنهم سقطوا صرعى نتيجة طلقات نارية، حسب الفحص الأولي.

وأشارت اللجنة استنادا إلى تسجيلات لكاميرات المراقبة، إلى أن المجرم دخل مبنى الكلية قبل وقت قصير من الحادث، حاملا  بندقية.

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وبناء على ما تم رصده في مكان الحادث، رجحت لجنة التحقيق أن الشاب أطلق النار على المتواجدين داخل المبنى قبل أن يقدم على الانتحار، مما دفعها إلى إعادة النظر في القضية وتصنيفها كعمل جنائي بعد أن صنف إرهابيا.

وتواصل اللجنة التحقيق لمعرفة ملابسات الهجوم ودوافع منفذه.

المصدر: وكالات

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