مقتل وإصابة العشرات في تفجير عبوة ناسفة غربي القرم الروسية

أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية أن الانفجار الذي وقع اليوم في كلية بوليتيكنك في مدينة كيرتش غربي شبه جزيرة القرم الروسية، ناجم عن عبوة ناسفة مجهولة النوع.

وأضافت اللجنة أنه حسب التقديرات الأولية، أسفر التفجير عن مقتل 13 أشخاص وإصابة نحو 50 آخرين، معظمهم من الطلاب.

وأضافت اللجنة أنها تقوم بتنسيق عمل الجهات الأمنية وفرق الإنقاذ لتحديد ملابسات التفجير ومنع تكرار الحوادث المماثلة.

من جانبها، قالت الناطقة باسم لجنة التحقيق الروسية سفيتلانا بيترينكو، إنه "حتى اللحظة سقط 13 قتيلا وقرابة 50 جريحا معظمهم من القاصرين"​​​.

وأشارت إلى أن اللجنة فتحت قضية بموجب بند قانون مكافحة الإرهاب للتحقيق في ملابسات التفجير.

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من جهته، لم يستبعد الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف فرضية العمل الإرهابي وراء التفجير كيرتش.

أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فقد وجه بتقديم أي مساعدة للمتضررين، ونقل الإصابات الخطيرة إلى مستشفيات في مدن أخرى لتلقي العلاج المطلوب، كما عبر عن تعازيه لذوي الضحايا.

هذا وأعلن رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسونوف الحداد لمدة ثلاثة أيام على أروح الضحايا في الهجوم.

المصدر: وكالات