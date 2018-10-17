مصدر لـRT يؤكد سماع إطلاق نار سبق الانفجار الذي وقع في كلية البوليتيكنك في القرم

أكدت ناتاليا بانكوروفسكايا، حارسة مبنى كلية البوليتيكنك في مدينة كيرتش، عدم دخول أي غرباء إلى المبنى الذي شهد التفجير، وأن أحدا لا يمكنه الدخول إلا إذا كان من الطلاب أو الأساتذة.

وقالت في حديث لـRT، إنها لم" تشاهد أي غرباء يدخلون المبنى اليوم".

وأضافت خلال تعليقها على الحادث: "لا أعرف كيف تسللوا إلى الداخل. لقد كان هناك تيار من التلاميذ. دخل التلاميذ فقط. كالعادة قرعت الجرس ودخل التلاميذ، وبعد ذلك مباشرة وقع الانفجار. فاعتقدت، إن جهاز التلفزيون، انفجر. وبعد ذلك نزل الكثير من الأشخاص، وقالوا إنهم سمعوا إطلاق رصاص في الطابق الثاني. لم يمر أي أحد. من المحتمل دخولهم من الجانب الخلفي. هناك سياج، ولكن يمكن تخطيه وهناك لا توجد كاميرات مراقبة، يمكن تسلق السور بسهولة".

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وشددت السيدة، على سماعها لإطلاق رصاص. وقالت، إنها اتصلت بالإسعاف وكبست على زر جرس الطوارئ. وأضافت:" اعتقد أني سمعت صليات وليس طلقات منفردة".

После взрыва в керченском колледже госпитализировали 40 человек https://t.co/5aAK4bvaaupic.twitter.com/QrKe3R8UUJ — РИА Новости (@rianru) 17 октября 2018 г.

واليوم قتل 10 أشخاص وأصيب نحو 50 آخرين في انفجار هز مبنى كلية بوليتيكنك في مدينة كيرتش الواقعة شرقي شبه جزيرة القرم الروسية، حسب مصادر إعلامية محلية.

وأكد مسؤولون في هيئة الطوارئ والشرطة وقوع انفجار في إحدى غرف الكلية، مضيفين أن عدد الضحايا كبير، ويجري تحديده.

وحسب المعلومات الأولية، فإن سبب الحادث هو انفجار أسطوانة غاز فيما تعمل في موقع الحادث فرق الإنقاذ والأطباء.

المصدر: RT