محتجون أمام البيت الأبيض يطالبون ترامب بفرض عقوبات على السعودية

نظم عشرات النشطاء اليوم مظاهرة احتجاجية أمام البيت الأبيض مطالبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ إجراءات عقابية بحق الرياض فورا، على خلفية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ووجه المتظاهرون طلبا إلى ترامب بالتخلي عن علاقاته الودية مع المملكة، مشددين على أنه لم يعد ضروريا تقديم أي أدلة للاعتراف بمسؤولية الرياض عن "مقتل" الصحفي.

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كما طالب المتظاهرون الإدارة الأمريكية بوقف تصدير الأسلحة إلى السعودية، متهمين المملكة باستخدامها لقتل الأبرياء في اليمن.

وقالت موظفة سابقة في الخارجية الأمريكية مشاركة في المظاهرة لوكالة "نوفوستي" الروسية إن قضية خاشقجي تضر بسمعة الولايات المتحدة في العالم، مؤكدة أنه من المقرر أن تسلم اليوم إلى الخارجية الأمريكية عريضة وقع عليها أكثر من ألف شخص وتطالب بفرض عقوبات فورا على السعودية.

ومن المقرر أن ينطلق المتظاهرون من البيت الأبيض إلى مقر الخارجية الأمريكية ثم إلى السفارة السعودية في واشنطن.

وأحدث اختفاء خاشقجي بعد دخوله مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول، في الثاني من الشهر الجاري، صدى واسعا في العالم، حيث يقول مسؤولون سعوديون إن الصحفي المتعاقد مع "واشنطن بوست" الأمريكية غادر القنصلية بعد وقت قصير من دخولها.

من جانبها، أفادت "واشنطن بوست" أن بعض المسؤولين الأتراك أبلغوا نظراءهم الأمريكيين بأنهم يملكون تسجيلات صوتية ومرئية تثبت اغتيال الصحفي داخل مبنى القنصلية، وهو ما نفته السلطات السعودية بشكل قاطع.

ويتعاون الطرفان التركي والسعودي في التحقيق بالقضية، حيث فتّش المحققون الأتراك مبنى القنصلية ومقر إقامة القنصل السعودي في اسطنبول.

المصدر: وكالات