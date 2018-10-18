ترامب: يبدو أن خاشقجي ميت والتداعيات ستكون وخيمة جدا لو تبين أن السعودية قتلته

اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الصحفي السعودي المختفي، جمال خاشقجي، ميت بالفعل، مشددا على أن تداعيات هذا الحادث ستكون وخيمة.

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وقال ترامب، في تصريح صحفي أدلى به مساء اليوم الخميس، في قاعدة أندريوس الجوية بولاية ماريلاند، ردا على سؤال حول ما إذا كان خاشقجي ميتا: "يبدو لي أنه بالفعل هكذا وإنه لأمر محزن جدا".

وأضاف ترامب: "لا نزال ننتظر نتائج التحقيقات، وأعتقد أننا سنحصل عليها قريبا جدا وسندلي آنذاك بتصريح قوي جدا، لكن حتى الآن نحن في انتظار نتائج 3 عمليات تحقيق مختلفة، وسنكون قادرين على الوصول إلى حقيقة الأمر في وقت قريب جدا".

وأردف الرئيس الأمريكي، ردا على سؤال حول التداعيات المحتملة بالنسبة للسعودية حال تبين أنها تقف وراء اغتيال خاشقجي: "إنها ستكون وخيمة جدا، وهذا الوضع سيء للغاية، لكن لنتريث ونرى ماذا سيحدث".

وفي وقت سابق من اليوم أجرى ترامب لقاء في البيت الأبيض مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الذي أبلغه بنتائج زيارتيه إلى السعودية وتركيا في إطار جهود الولايات المتحدة لكشف ملابسات اختفاء خاشقجي.

وقال بومبيو، في تصريح صحفي أدلى به بعد اللقاء، إنه طلب من ترامب منح السعودية وتركيا "عدة أيام إضافية" لإنجاز التحقيقات في القضية، مشيرا إلى أنه أكد بوضوح للقيادة السعودية أن بلاده تتعامل بجدية حازمة مع الحادث.

وذكر بومبيو أن ولي عهد المملكة، الأمير محمد بن سلمان، تعهد شخصيا لترامب بإجراء تحقيق شفاف ونزيه في ملابسات اختفاء الصحفي السعودي، لكنه شدد على أن السعودية حليف بالغ الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة.

المصدر: RT + وسائل إعلام أمريكية