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بومبيو: قررنا منح السعودية وتركيا أياما إضافية لكشف ملابسات اختفاء خاشقجي

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بومبيو: قررنا منح السعودية وتركيا أياما إضافية لكشف ملابسات اختفاء خاشقجي
Reuters KEVIN LAMARQUE
وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة قررت منح السعودية وتركيا "عدة أيام إضافية" لكشف ملابسات اختفاء الصحفي، جمال خاشقجي.

وأكد بومبيو، في موجز صحفي عقده اليوم الخميس، أنه أبلغ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بنتائج زيارتيه إلى السعودية وتركيا، مضيفا: "أكدنا بوضوح للسعوديين والأتراك أننا نتعامل مع قضية اختفاء خاشقجي بجدية كبيرة، وهم بدورهم أيضا شددوا على تفهمهم لجدية الوضع". 

وتابع بومبيو: "كما تعهدوا لي بأنهم سيجرون تحقيقا شاملا ونزيها لكشف كل الحقائق المتعلقة باختفاء خاشقجي... وقلت للرئيس ترامب صباحا إن علينا أن نعطيهم عدة أيام إضافية لتنفيذ ذلك من أجل أن نفهم بشكل كامل ملابسات ما حصل لكي يكون بإمكاننا أن نقرر، انطلاقا من ذلك، كيف سنرد على اختفاء خاشقجي".

يتبع..

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