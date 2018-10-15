أردوغان: تركيا الدولة الوحيدة القادرة على ريادة العالم الإسلامي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن "تركيا الدولة الوحيدة القادرة على ريادة العالم الإسلامي بأسره، بإرثها التاريخي وموقعها الجغرافي وثرائها الثقافي".

وقال أردوغان في كلمة خلال لقائه مفتي الولايات، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة: "ينبغي ألا نجعل من مساجدنا أماكن يصلي فيه الناس ومن ثم يغادر الجميع عقب الصلاة، وتقفل أبوابها".

وأضاف أن "الثراء الثقافي لتركيا، ضمن استمرار المعتقدات المختلفة بسلام، وعلى مر العصور".

وتطرق الرئيس التركي إلى مسألة تغلغل منظمة "غولن" في أجهزة الدولة والمجتمع، على مدار 40 عاما، وإلى المحاولة الانقلابية التي قامت بها عناصر محدودة تتبع للمنظمة في الجيش، في يوليو عام 2016.

وتابع: "علينا أن نمتلك شجاعة القيام بالنقد الذاتي فيما يتعلق بخيانة 15 يوليو ومنظمة غولن.. إن عدم ملاحظة التهديد الذي تشكله هذه المنظمة على مدار أعوام طويلة، قضية ينبغي التوقف عندها باهتمام كبير من قبل الجميع".

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وشدد الرئيس التركي على ضرورة مكافحة التهديدات الإرهابية بشكل حقيقي، وقال "تأخرنا وللأسف ودفعنا ثمن ذلك".

وأكد أردوغان على مواصلة اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل عدم تتكرر مثل هذه الحوادث عبر استخلاص الدروس مما جرى.

المصدر: الأناضول