أردوغان يفتتح رسميا مسجد "ديتيب" المركزي في كولونيا الألمانية

يفتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ختام زيارته إلى ألمانيا من 27 إلى 29 سبتمبر، مسجد مدينة كولن المركزي التابع للاتحاد الإسلامي التركي (ديتيب).

وأعلن الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية في بيان، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور المسجد المركزي الجديد التابع للاتحاد في مدينة كولونيا وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي سيقوم بها لألمانيا نهاية الشهر الجاري.

وقال الاتحاد الإسلامي التركي في ألمانيا (ديتيب) إن أردوغان سيفتتح رسميا مسجد الاتحاد بمدينة كولونيا في التاسع والعشرين من سبتمبر.

وأفاد الاتحاد بأن حفل الافتتاح ينبغي أن يكون نموذجا جميلا وحيويا للسلام والشراكة والتعايش معا.

وطلب الاتحاد من الوافدين إحضار أعلام ألمانية وتركية وأعلام "ديتيب" فقط وعدم ارتداء أي أعلام أو لافتات متحيزة أو ترديد أي شعارات معادية.

هذا ورافقت زيارات أردوغان سابقا لألمانيا

احتجاجات عنيفة، وهذا ما يتوقع في الزيارة القادمة وربما تشهد أيضا مظاهرات تاييد للرئيس التركي.

وتستعد سلطات مدينة كولونيا للزيارة التي سيؤديها أردوغان حيث تشهد حالة استنفار أمنية غير مسبوقة، بعد أن حصلت السلطات على العديد من الطلبات لتنظيم مظاهرات مناوئة ومناصرة لأردوغان.

وأفادت وسائل إعلام ألمانية بأنه من المقرر تنظيم احتجاجات أكبر يومي الجمعة والسبت في برلين وكولونيا، يشارك فيها حوالي 10 آلاف شخص.

وبحسب الشرطة، ستكون هناك قيود كبيرة في حياة المدينة الداخلية في 29 سبتمبر، حيث تتوقع الشرطة شل حركة المرور في المدينة.

وقبيل زيارة الدولة التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ألمانيا، خرج معارضو السياسة التركية إلى الشوارع في العديد من المدن الألمانية يوم السبت الماضي، وفقا للشرطة ، فقد شارك بضع مئات من الناس في تظاهرة ببرلين رافعين ملصقات كتب عليها "أردوغان غير مرحب به".

المصدر: وكالات