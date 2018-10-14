رسالة أردوغان لترامب بعد إخلاء سبيل القس برانسون

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن قضاء بلاده بت في قضية القس الأمريكي أندرو برانسون "بطريقة مستقلة"، معربا عن أمله في تعاون تركي أمريكي يليق ببلدين حليفين.

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وكتب أردوغان على "تويتر" السبت: "كما أكدت دائما، فإن القضاء التركي بت في القضية بطريقة مستقلة".

وأعرب أردوغان عن أمله في أن تواصل الولايات المتحدة وتركيا التعاون بشكل "يليق بحليفين"، وأن تكافحا بشكل مشترك "المنظمات الإرهابية" وفي مقدمتها "حزب العمال الكردستاني"، و"داعش"، و"غولن".

من جهته أعرب ترامب عن شكره لأردوغان على إطلاق سراح برانسون ونفى أن يكون إخلاء سبيل برانسون وعودته إلى بلاده تم بموجب صفقة مع السلطات التركية.

وأشار ترامب إلى أن قرار إطلاق سراح القس الأمريكي سيخدم علاقات جيدة بين واشنطن وأنقرة.

There was NO DEAL made with Turkey for the release and return of Pastor Andrew Brunson. I don’t make deals for hostages. There was, however, great appreciation on behalf of the United States, which will lead to good, perhaps great, relations between the United States & Turkey! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 октября 2018 г.

وقضت محكمة الجنايات الثانية في ولاية إزمير مؤخرا بإطلاق سراح القس، بعد الأخذ في الحسبان الفترة التي قضاها في السجن، ورفعت عنه "الإقامة الجبرية وحظر السفر".

وتم توقيف برانسون في 9 ديسمبر 2016، وحوكم بتهم التجسس وارتكاب جرائم لصالح منظمتي "غولن" و"حزب العمال الكردستاني".

المصدر: "الأناضول"