ترامب يستقبل القس أندرو برانسون في البيت الأبيض

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض مساء السبت، القس الأمريكي أندرو برانسون بعد إفراج السلطات التركية عنه يوم الجمعة 12 أكتوبر.

وقال ترامب إن موقف واشنطن حيال تركيا تغير، متوقعا أن تتعزز العلاقات بين البلدين بشكل وثيق.

وشكر الرئيس الأمريكي نظيره التركي رجب طيب أردوغان على مساعدته في الإفراج عن القس الأمريكي.

وأكد ترامب أنه لم تكن هناك صفقة مع تركيا لإطلاق سراح القس برانسون.

وقضت محكمة الجنايات الثانية في ولاية إزمير بإطلاق سراح القس، بعد الأخذ في الحسبان الفترة التي قضاها في السجن، كما أمرت المحكمة برفع "الإقامة الجبرية وحظر السفر" عنه.

وفي أواخر شهر يوليو الماضي، فرضت محكمة جنائية في إزمير غربي تركيا، الإقامة الجبرية، عوضا عن الحبس، على برانسون، بسبب وضعه الصحي.

وتم توقيف برانسون في الـ 9 ديسمبر 2016، وحوكم بتهم التجسس وارتكاب جرائم لمصلحة منظمتي "غولن" و"بي كا كا" تحت غطاء رجل دين، وتعاونه معهما.

المصدر: وكالات