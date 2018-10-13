طالبان: التقينا المبعوث الأمريكي أمس وسنواصل حواره

أعلنت حركة طالبان اليوم السبت أنها ستواصل الاجتماعات مع المبعوث الأمريكي لجهود السلام في أفغانستان زلماي خليل زاد، لمناقشة سبل إنهاء الحرب الأفغانية.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان أصدره غداة لقاء جمع خليل زاد مع قياديين في طالبان في قطر: "تحدث الجانبان عن وضع نهاية للاحتلال وحل سلمي للقضية الأفغانية.. واتفقا على مواصلة اللقاءات في المستقبل".

وأكدت الحركة أنها تعتبر وجود القوات الأجنبية في أفغانستان عقبة أساسية أمام التوصل إلى السلام في البلاد.

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وفي وقت سابق من اليوم وصل خليل زاد إلى كابل للمرة الثانية في إطار جولة إقليمية يقوم بها منذ 10 أيام، حيث التقى الرئيس الأفغاني أشرف غني وأطلعه على نتائج جولته، التي تهدف إلى إطلاق الحوار بين حكومة أفغانستان وطالبان.

يذكر أن الخارجية الأمريكية امتنعت عن تأكيد انعقاد لقاء خليل زاد وقادة طالبان في الدوحة أمس الجمعة.

المصدر: رويترز