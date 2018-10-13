الدوحة تستضيف مباحثات مباشرة بين واشنطن وطالبان

اجتمع مبعوث الولايات المتحدة لجهود السلام في أفغانستان زلماي خليل زاد، مع ممثلين عن حركة طالبان في قطر أمس الجمعة.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصدر مطلع أن مضمون المناقشات التي تناولها الجانبان لم يتضح، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الثانية خلال أربعة أشهر التي يعقد فيها مسؤولون أمريكيون محادثات مباشرة مع طالبان.

خليل زاد، الذي عين لمنصب المستشار الخاص لشؤون أفغانستان في الخارجية الأمريكية الشهر الماضي، يحاول أن يجلس طالبان إلى طاولة المفاوضات، ويقوم حاليا بجولته الأولى بصفته الجديدة، وتشمل الجولة التي تستغرق 11 يوما كلا من أفغانستان وباكستان والإمارات وقطر والسعودية.

وامتنعت وزارة الخارجية الأمريكية عن الحديث عما إذا كان اجتماع الدوحة قد عقد، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية طلب عدم نشر اسمه: "لا يمكننا تأكيد اجتماعات معينة أو مضمون محادثات دبلوماسية".

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وأضاف أن "الممثل الخاص خليل زاد عقد عددا من الاجتماعات مع مجموعة واسعة من الجهات المعنية في إطار رحلته لاستكشاف أفضل السبل للوصول إلى تسوية بالتفاوض للصراع في أفغانستان".

وكانت أليس ويلز نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لجنوب ووسط آسيا، قد اجتمعت مع مسؤولين من طالبان في الدوحة في يوليو الماضي.

المصدر: رويترز