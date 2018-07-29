مؤشرات إيجايبة بعد محادثات أمريكية مع "طالبان"

قالت مصادر مطلعة على محادثات بين دبلوماسيين أمريكيين كبار وممثلين عن "طالبان"، الأحد، إن اجتماعا عقد بين الجانبين في العاصمة القطرية الدوحة قبل أيام لبحث إمكانية وقف إطلاق النار.

وأفادت المصادر بأن الاجتماع انتهى بإشارات إيجابية للغاية وبقرار من أجل عقد مزيد من الاجتماعات.

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وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أول من كتب عن هذا الاجتماع بين وفد برئاسة أليس ويلز نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون جنوب ووسط آسيا، وممثلين لطالبان لكن لم يصدر بعد تأكيد رسمي بشأنه.

وبحسب مسؤول في طالبان، قال إنه كان عضوا في وفد من 4 أشخاص، فإن الاجتماع الذي عقد في أجواء ودية بأحد فنادق الدوحة أسفر عن إشارات إيجابية للغاية.

وأضاف أنه لا يمكن وصفها بمحادثات سلام، مشيرا إلى أن هذه سلسلة اجتماعات من أجل بدء محادثات رسمية هادفة.

وبين المتحدث أن الطرفين اتفقا على الاجتماع مرة أخرى قريبا وحل الصراع الأفغاني من خلال الحوار، مشيرا في السياق إلى أن المحادثات عقدت دون حضور مسؤولين عن الحكومة الأفغانية نزولا عند إصرار طالبان.

المصدر: رويترز