مثول القس الأمريكي أندرو برانسون أمام القضاء التركي في إزمير

مثل القس الأمريكي أندرو برانسون في جلسة جديدة أمام القضاء في إزمير التركية اليوم وسط ضغوط أمريكية، وتكهنات باحتمال اتفاق أنقرة وواشنطن على فض أزمته التي أثقلت علاقاتهما.

وقال تجيم هالافورت محامي برانسون: "نطالب بأن ترفع عنه الإقامة الجبرية وإجراءات منع مغادرة البلاد".

وأضاف: "نؤمن بأنه منذ البداية ليس هناك أي شكوك جرمية قوية ضده في هذا الملف. لا يوجد أي دليل ضده في هذا الملف".

وبدأت الجلسة اليوم الجمعة عند الساعة (7:00) بتوقيت غرينتش في محكمة علي آغا شمالي إزمير.

نقلت السلطات التركية فجر اليوم الجمعة، القس الأمريكي أندرو برانسون، المتهم بالتجسس والإرهاب، من منزله بولاية "إزمير" حيث يخضع للإقامة الجبرية، إلى مجمع قضائي للمثول أمام المحكمة#تركياhttps://t.co/i65ODeWziZpic.twitter.com/feb4qSTVHh — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) 12 октября 2018 г.

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وبالتوازي، صعدت الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي بعد أنباء تناقلتها وسائل إعلام أمريكية تفيد بتوصل أنقرة وواشنطن لاتفاق يقضي بإطلاق سراح القس برانسون.

ويرى الخبراء أنه في حال عدم اتخاذ المحكمة قرارا بالإفراج عنه من الإقامة الجبرية والسماح له بمغادرة البلاد، فإن رد فعل واشنطن والأسواق قد يتسبب بضربة جديدة للاقتصاد التركي.

وكان برانسون يشرف على كنيسة بروتستانتية صغيرة في إزمير ومنذ نهاية يوليو الماضي، فرضت عليه الإقامة الجبرية بعد حبسه لسنة ونصف بتهمة "الإرهاب" و"التجسس" وهو ما ينفيه، فيما تطالب واشنطن بالإفراج عنه، حيث قد يواجه عقوبة السجن لـ35 عاما إذا ما ثبتت إدانته.

وبرانسون متهم بالارتباط بمسلحين أكراد وأنصار الداعية التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تحمله أنقرة مسؤولية الانقلاب الفاشل صيف 2016.

المصدر: وكالات