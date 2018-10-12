القس الأمريكي "يرفع" الليرة التركية

صعدت الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، بعد أنباء لوسائل إعلام أمريكية تفيد بتوصل أنقرة وواشنطن لاتفاق يقضي بإطلاق سراح القس الأمريكي آندرو برونسون المحتجز في تركيا.

وارتفعت الليرة إلى 5.9025 مقابل الدولار بعد التقارير الإعلامية حول الاتفاق، بعد إغلاقها يوم الأربعاء عند 6.0767 ليرة للدولار. وبحلول الساعة 20:30 بتوقيت غرينتش سجلت الليرة سعر 5.9100 مرتفعة بنسبة 2.66 %.

ويوم أمس، أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع تركيا للإفراج عن برونسون المحتجز بتهم تتعلق بالإرهاب على الأراضي التركية.

وحسب المعلومات التي أوردتها وسائل الإعلام، فإن الصفقة تشمل رفع العقوبات الأمريكية عن تركيا مقابل إصدار حكم بالسجن بحق برونسون يساوي المدة التي أمضاها في السجن، أو السماح له بأن يمضي جزءا من مدة العقوبة في الولايات المتحدة.

وسبق لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن أعرب عن أمله بالإفراج عن أندرو برونسون قريبا، معتبرا أن ذلك سيهم في تطبيع العلاقات بين البلدين.

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وبرانسون متهم بالارتباط بمسلحين أكراد وأنصار الداعية التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تحمله أنقرة مسؤولية الانقلاب الفاشل عام 2016، فيما ينفي برانسون هذا الاتهام وتطالب واشنطن بالإفراج عنه على الفور.

وأودعت السلطات التركية برانسون السجن ووضعته قيد الإقامة الجبرية في منزله منذ أن احتجزته في أكتوبر 2016، وسيواجه في حال إدانته السجن لـ35 عاما.

المصدر: وكالات