صحيفة: صفقة بين واشنطن وأنقرة تقضي بالإفراج عن القس الأمريكي

ذكر مسؤولون أمريكيون لصحيفة "واشنطن بوست" عن وجود صفقة بين واشنطن وأنقرة قد تسمح بالإفراج عن القس الأمريكي أندرو برونسون المعتقل في تركيا خلال أيام.

وحسب المعلومات التي أوردتها الصحيفة، فإن الصفقة تشمل رفع العقوبات الأمريكية عن تركيا مقابل إصدار حكم بالسجن بحق برونسون يساوي المدة التي أمضاها في السجن، أو السماح له بأن يمضي جزءا من مدة العقوبة في الولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق، الذي نوقش خلال لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، سيسمح بالإفراج عن برونسون غدا الجمعة أو في الأيام القريبة المقبلة، حسب مسؤولين أمريكيين طلبوا عدم ذكر أسمائهم.

وأبدى المسؤولون تفاؤلا حذرا بشأن الصفقة، علما بأن الصفقة السابقة قد انهارت الصيف الماضي، وتبادل الطرفان الاتهامات بخطوات غير مناسبة.

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من جانبها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت إنها لا تعلم بأي صفقة بشأن الإفراج عن القس برونسون.

وسبق لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن أعرب عن أمله بالإفراج عن أندرو برونسون قريبا، معتبرا أن ذلك سيهم في تطبيع العلاقات بين البلدين.

يذكر أن القس الأمريكي أندرو برونسون محتجز في تركيا منذ عامين بتهمة الإرهاب ودعم محاولة الانقلاب العسكري عام 2016 في تركيا.

المصدر: واشنطن بوست