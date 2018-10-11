بومبيو يصف إمكانية إطلاق سراح القس الأمريكي المعتقل في تركيا بـ"الخطوة المهمة"

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن إطلاق تركيا سراح القس الأمريكي أندرو برانسون، سيكون خطوة إيجابية وصحيحة.

وقال بومبيو في العشاء السنوي للمعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي بواشنطن أمس الأربعاء: "إنه الشيء الصحيح الذي يتعين عليهم فعله وهو الشيء الإنساني الذي ينبغي لتركيا القيام به.. يحدوني أمل كبير في أن يتمكن هو وزوجته من العودة إلى الولايات المتحدة قريبا".

ووصف بومبيو إطلاق سراح برانسون بأنه سيكون "خطوة مهمة" للعلاقات الأمريكية التركية.

إقرأ المزيد

وأصبحت قضية برانسون أعقد قضية خلافية في العلاقات بين أنقرة وواشنطن، ودفعت بالولايات المتحدة إلى فرض العقوبات والرسوم على تركيا.

وبرانسون متهم بالارتباط بمسلحين أكراد وأنصار الداعية التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تحمله أنقرة مسؤولية الانقلاب الفاشل عام 2016، فيما ينفي برانسون هذا الاتهام وتطالب واشنطن بالإفراج عنه على الفور.

وأودعت السلطات التركية برانسون السجن ووضعته قيد الإقامة الجبرية في منزله منذ أن احتجزته في أكتوبر 2016، وسيواجه في حال إدانته السجن لـ35 عاما.

من جانبه، علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على قضية القس الأمريكي اليوم الخميس، قائلا إنه لا يمكنه التدخل في عمل القضاء لأن تركيا دولة قانون.

المصدر: رويترز