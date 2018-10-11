البنتاغون يوقف طلعات الشبح F-35

أوقفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" الطلعات الجوية للمقاتلات الأمريكية "F-35 Lighting II" متعددة المهام من الجيل الخامس، على خلفية تحطم إحداها في شهر سبتمبر الماضي.

وينطبق قرار الإيقاف على جميع تعديلات الطائرة F-35، المستخدمة من جانب الولايات المتحدة أو من حلفائها.

ووفقا للبيانات الأولية، فإن سبب تحطم المقاتلة الأمريكية، مشاكل في نظام إمدادات الوقود للطائرة. وسيتم فحص جميع طائرات F-35، في هذا الصدد.

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وتحطمت الطائرة F-35B بالقرب من قاعدة مشاة البحرية الأمريكية في مدينة بيافورت في ولاية كارولاينا الجنوبية الشهر الماضي.

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وتشترك ثماني دول مع الولايات المتحدة في مشروع تصنيع الطائرة، وهي أستراليا وبريطانيا والدنمارك وإيطاليا وكندا وهولندا والنرويج وتركيا.

وتتوفر طائرات F-35 بثلاثة إصدارات هي: F-35A وF-35B وF-35C.

المصدر: وكالات