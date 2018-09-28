أول تحطم لطائرة F-35B الأمريكية الحديثة

نقل موقع Business Insider الإخباري عن قوات المشاة البحرية الأمريكية إقرارها بتحطم مقاتلة F-35B شبح متعددة المهام، وهي الأولى من هذا الطراز التي تتحطم.

ووفقا لقناة "سي إن إن" الأمريكية، فإن الطائرة F-35B تحطمت الجمعة بالقرب من قاعدة مشاة البحرية الأمريكية في مدينة بيافورت في ولاية كارولاينا الجنوبية، مشيرة إلى أن قائد الطائرة تمكن من القفز بمظلته.

وقد نفذت طائرات من نفس الطراز أولى طلعاتها القتالية الخميس الماضي، مستهدفة مواقع لحركة طالبان في ولاية قندهار جنوبي أفغانستان.

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وتشترك ثماني دول مع الولايات المتحدة في مشروع تصنيع الطائرة، وهي أستراليا وبريطانيا والدنمارك وإيطاليا وكندا وهولندا والنرويج وتركيا.

وتتوفر طائرات F-35 في ثلاثة إصدارات هي: F-35A وF-35B وF-35C.

المصدر: تاس