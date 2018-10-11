 
مباشر

عرض مفصل لتزويد مقاتلتي F-35Bs أمريكيتين بالوقود فوق أفغانستان

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kwqo

نشرت محطة "بي بي سي" شريط فيديو، ظهرت فيه خطوات مفصلة لتزويد مقاتلتي F-35B Lightning II أمريكيتين بالوقود فوق أفغانستان.

وتنتمي هذه الطائرات الحربية للجيل الخامس، وهي قادرة على الإقلاع من مدرج قصير والهبوط بشكل عامودي.

وتبين اللقطات أن عملية التزود بالوقود جرت بواسطة طائرة وقود من طراز KC-135 Stratotanker.

إقرأ المزيد
تشكيك بقدرة "F-35" أغلى الطائرات في الحفاظ على جبروت أمريكا العسكري!

وفي سبتمبر عرضت البحرية الأمريكية مقطع فيديو لمقاتلة F-35Bs وهي تقلع من سطح سفينة إنزال هجومية أمريكية من طراز USS Essex وذكرت أن هذه المقاتلة شاركت لأول مرة بقصف مواقع معادية في أفغانستان في 27 سبتمبر.

المصدر: لينتا رو

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. إطلاق Soyuz MS-10 🚀 إلى المحطة الفضائية الدولية 🛰️ من قاعدة بايكونور