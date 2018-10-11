عرض مفصل لتزويد مقاتلتي F-35Bs أمريكيتين بالوقود فوق أفغانستان

نشرت محطة "بي بي سي" شريط فيديو، ظهرت فيه خطوات مفصلة لتزويد مقاتلتي F-35B Lightning II أمريكيتين بالوقود فوق أفغانستان.

وتنتمي هذه الطائرات الحربية للجيل الخامس، وهي قادرة على الإقلاع من مدرج قصير والهبوط بشكل عامودي.

وتبين اللقطات أن عملية التزود بالوقود جرت بواسطة طائرة وقود من طراز KC-135 Stratotanker.

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وفي سبتمبر عرضت البحرية الأمريكية مقطع فيديو لمقاتلة F-35Bs وهي تقلع من سطح سفينة إنزال هجومية أمريكية من طراز USS Essex وذكرت أن هذه المقاتلة شاركت لأول مرة بقصف مواقع معادية في أفغانستان في 27 سبتمبر.

المصدر: لينتا رو