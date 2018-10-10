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"نيويورك تايمز" تخرج فيلم رعب حول مصير خاشقجي ومن أصدر أمر تصفيته

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Reuters / Osman Orsal
قنصلية السعودية في إسطنبول
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أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مسؤول تركي رفيع المستوى، بأن الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قتل بعد ساعتين من وصوله قنصلية بلاده في إسطنبول وتم تقطيع جسده بمنشار.

وقالت الصحيفة الأمريكية نقلا عن المصدر ذاته، إن مسؤولين كبارا في الأمن التركي خلصوا إلى أن المعارض السعودي جمال خاشقجي تم اغتياله في القنصلية السعودية باسطنبول بناء على أوامر من أعلى المستويات في الديوان الملكي.

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وأوضح أن خاشقجي تم قتله خلال ساعتين من وصوله القنصلية على يد عملاء سعوديين، وقاموا بتقطيع جسده بمنشار، أحضروه معهم لهذا الغرض.

ووصف المسؤول الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته عملية اغتيال خاشقجي بالسريعة والمعقدة، وأنها أشبه بفيلم "بالب فيكشن - Pulp Fiction" (الخيال الرخيص)، (فيلم جريمة أمريكي شهير)، كما نقلت عنه الصحيفة.

وصرح المسؤول بأن 15 عميلا سعوديا وصلوا الثلاثاء 2 أكتوبر على متن رحلتين جويتين، وهو اليوم الذي اختفى فيه خاشقجي.

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وأضاف أن العملاء الـ15 غادروا بعد ساعات لاحقة فقط، وأن تركيا حددت الأدوار التي يؤديها بعضهم أو معظمهم في الحكومة السعودية، أو أجهزة الأمن، مبينا أن أحدهم كان خبيرا بالتشريح، ويفترض أن وجوده كان للمساعدة في تقطيع الجثة.

ورفض مسؤولون سعوديون، بينهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تلك الاتهامات، مشددين على أن خاشقجي غادر القنصلية بعد فترة وجيزة من وصوله إليها، وفق الصحيفة ذاتها.

وطالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من السعوديين تقديم أدلة تثبت مزاعمهم.

المصدر: صحيفة "نيويورك تايمز"

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