فيديوهات نشرتها وسائل إعلام تركية تكشف عن تحركات مشبوهة يوم اختفاء خاشقجي

نشرت قنوات تركية اليوم الأربعاء، مشاهد مصورة ظهر فيها الصحفي السعودي جمال خاشقجي أثناء دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول، في الثاني من أكتوبر 2018.

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وتضمنت المشاهد، التي نشرتها قناة "TRT World" الإخبارية التركية، مقاطع فيديو للمسار الذي سلكته شاحنة صغيرة عقب مغادرتها مبنى القنصلية، وصولا إلى مرآب مغلق تابع لمقر القنصل السعودي في اسطنبول.

كما نشرت القناة أيضا صورا وفيديوهات تظهر تحركات قالت إنها تعود للمشتبه بهم الـ15 بقضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي الذي دخل قنصلية بلاده في اسطنبول الثلاثاء الماضي واختفى، وتضمنت المشاهد وصول هؤلاء الأشخاص إلى المطار والفندق في اليوم نفسه الذي دخل فيه خاشقجي القنصلية السعودية، ثم مغادرتهم مدينة اسطنبول بطائرات خاصة.

وكانت الصحف التركية نشرت في ساعة مبكرة من فجر الأربعاء صور 15 سعوديا وأسماءهم، وقالت إن السلطات التركية تشتبه بعلاقتهم باختفاء خاشقجي.

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واختفى الصحفي السعودي بعد دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول، يوم 2 أكتوبر الجاري.

وقد أبلغت خطيبته السلطات التركية عن اختفائه، بعد أن رافقته إلى مبنى القنصلية السعودية باسطنبول، وانتظرته أمام المبنى ولم يخرج منه، فيما قالت القنصلية السعودية إن خاشقجي زارها لكنه غادرها بعد ذلك.

وتظهر كاميرات المراقبة دخول خاشقجي إلى القنصلية لكنها لم ترصد خروجه.

يذكر أن خاشقجي، صحفي سعودي عمل رئيسا لتحرير صحيفة "الوطن" السعودية، كما عمل مستشارا للأمير تركي الفيصل السفير السابق في واشنطن، لكنه غادر البلاد بعد تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد.

ويقيم الصحفي السعودي في الولايات المتحدة منذ أكثر من عام، ومنذ ذلك الحين كتب مقالات في صحيفة "واشنطن بوست" تنتقد السياسات السعودية تجاه قطر وكندا والحرب في اليمن وتعامل السلطة مع الإعلام والنشطاء، وفق ما نشرته وكالة رويترز في الأيام السابقة.

المصدر: وكالات