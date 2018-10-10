وسائل إعلام تركية تنشر صور وأسماء سعوديين قيل إنهم وصلوا اسطنبول وغادروها يوم اختفاء خاشقجي

نشرت صحيفة "خبر ترك" اليوم الأربعاء صور وأسماء 15 سعوديا وصلوا يوم اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى اسطنبول وغادروها في نفس اليوم على متن طائرة خاصة.

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ونشرت الصحيفة معلومات مفصلة عن الأشخاص الـ15 "المشتبه بأنهم على صلة بلغز اختفاء خاشقجي في القنصلية السعودية بعد ظهر يوم الـ 2 أكتوبر الجاري".

وكانت شبكة "سي أن أن ترك" قد أعلنت مساء الثلاثاء التعرف على هويات سبعة من المشتبه بتورطهم باختفاء خاشقجي، بعدما صورتهم 150 كاميرا مراقبة موزعة في محيط القنصلية.

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86- 2 Ekim günü Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra ortadan kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaçırılması olayına karışan 15 kişilik esrarengiz istihbarat timindeki şahısların kimliği ortaya çıktı



İşte o 15 kişi.. pic.twitter.com/x5VfYmfTEf — medya adamı (@medyaadami) 10 octobre 2018

المصدر: "Haber turk"