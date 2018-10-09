"سي إن إن ترك": السلطات التركية تعرفت على 7 مشتبه بعلاقتهم باختفاء خاشقجي

أفادت شبكة "سي إن إن ترك"، يوم الثلاثاء، بأن السلطات التركية تعرفت على 7 أشخاص مشتبه في علاقتهم باختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، تم تصويرهم بالقرب من القنصلية السعودية باسطنبول.

وقالت القناة إن السلطات التركية فحصت 150 كاميرا إثر الإعلان عن اختفاء جمال خاشقجي.

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واقتصرت أبحاث الشرطة التركية على لقطات من كاميرتي شارع خارج القنصلية بعد أن ادعى مسؤولون سعوديون أن كاميرات المراقبة داخل القنصلية لم تكن تعمل في وقت الحادث الذي وقع الأسبوع الماضي.

وذكرت محطة "إن تي في" الخاصة في التاسع من أكتوبر أن جميع المشتبه بهم شوهدوا وهم يدخلون القنصلية قبل نصف ساعة من خاشقجي ويتركونها بعد نحو ثلاث ساعات.

وبحسب ما ورد فقد غادر المشتبه بهم المنطقة بسيارتين يمكن أن تقرأ الشرطة لوحات ترخيصهم.

من المهم الإشارة إلى أن تقارير سابقة للشرطة التركية ذكرت أن 15 مواطنا سعوديا جاءوا إلى تركيا على متن طائرتين يوم وقوع الحادث.

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وأفادت وكالة دميروين للأنباء يوم 9 أكتوبر أن السلطات التركية قامت بتفتيش إحدى الطائرتين قبل أن تغادر تركيا إلى دبي، بحسب ما نقله موقعا "حرييت" التركي الناطق باللغة الأنجليزية وموقع "دايلي مايل" البريطاني.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الطائرة الثانية التي غادرت اسطنبول متجهة إلى مصر قد تم تفتيشها أيضا.

وبينت وسائل الإعلام أن الوجهة النهائية للطائرتين هي العاصمة السعودية الرياض.

المصدر: وسائل إعلام تركية