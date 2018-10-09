ما سرّ الطائرتين السعوديتين اللتين غادرتا تركيا يوم اختفاء خاشقجي؟

كشفت وسائل إعلام تركية، أنه في اليوم الذي اختفى فيه الصحفي جمال خاشقجي، وصلت طائرتان خاصتان قادمتان من السعودية إلى مطار أتاتورك باسطنبول.

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وأفادت صحيفة "حرييت" التركية، بأنه يوم الثلاثاء 2 أكتوبر، وصلت طائرتان تحملان كود "HZ-SK1" و"HZ-SK2" من المملكة العربية السعودية إلى مطار أتاتورك في اسطنبول، وهبطتا على مدرج الطائرات الخاصة بفارق ساعة واحدة بينهما فقط.

وبفارق ساعات قليلة غادرتا في نفس اليوم، في الفترة الواقعة بين دخول خاشقجي إلى مبنى القنصلية، والإعلان عن فقدانه.

وجرى تفتيش إحدى الطائرتين "HZ-SK2" بشكل مفصّل في المساء قبل مغادرتها، بعد تداول أنباء عن اختفاء خاشقجي المريب.

كما تم تفتيش ركابها بشكل دقيق، وتفتيش حقائبهم عبر أجهزة المسح بالأشعة، وذلك بعد أن وصلت أنباء عن اختفاء خاشقجي. ونظرا لعدم ظهور أي أمر غير طبيعي، "جرى السماح للطائرة وركابها بالمغادرة".

ووفقا للصحيفة التركية، فإن الطائرتين تخصان شركة تنظم رحلات خاصة لكبار الشخصيات، ومقرها في الرياض.

المصدر: "حرييت" التركية