القاضي كافانو يفوز بتصويت أولي في مجلس الشيوخ الأمريكي

فاز القاضي بريت كافانو مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المحكمة العليا، الجمعة، بتصويت أولي إجرائي في مجلس الشيوخ نحو تثبيته في المنصب عبر تصويت نهائي السبت.

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ونال القاضي بريت كافانو 51 صوتا مقابل معارضة 49.

وكانت السيناتورة الجمهورية ليزا موركوسكي صوتت ضد تثبيت ترشيح كافانو للمحكمة العليا في هذا الاقتراع الأولي، الذي يعتبر مؤشرا للتصويت النهائي الذي سيجرى السبت.

وصوت العضوان الجمهوريان المعتدلان جيف فلايك وسوزان كولينز لمصلحة كافانو، وكذلك فعل السيناتور الديمقراطي جو مانتشن.

وسارع ترامب إلى الترحيب بقرار الكونغرس الأمريكي، معلنا عبر تويتر أنه "فخور جدا" بقرار مجلس الشيوخ المضي قدما في إجراء تصويت نهائي على تثبيت كافانو في المحكمة العليا.

وقال ترامب أنا "فخور جدا بتصويت مجلس الشيوخ الأمريكي بـ"نعم" على المضي قدما بترشيح القاضي بريت كافانو!".

Very proud of the U.S. Senate for voting “YES” to advance the nomination of Judge Brett Kavanaugh! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 октября 2018 г.

وتثبيت كافانو في المنصب الذي سيشغله، في حال فوزه بالتصويت النهائي، مدى الحياة، ليس محسوما بعد النقاش الحاد على خلفية اتهامه باعتداء جنسي قبل 36 عاما.

ويأتي فوزه في التصويت الأولي الإجرائي قبل انتخابات في الكونغرس في نوفمبر، سيسعى فيها ترامب والجمهوريون للاحتفاظ بالغالبية في الكونغرس.

وفي حال فوز كافانو في التصويت النهائي السبت يضمن المحافظون لعقود الغالبية في المحكمة التي تضم تسعة مقاعد.

وقبيل التصويت اتهم ترامب متظاهرات احتشدن في واشنطن ضد ترشيح كافانو للمحكمة العليا وتحدثن عن معاناتهن من التحرش الجنسي بأنهن "محترفات مأجورات" يمولهن الملياردير الليبرالي جورج سوروس.

المصدر: وكالات + تويتر