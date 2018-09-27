مرشح ترامب يوشك على البكاء في الكونغرس الأمريكي

أوشك القاضي بريت كافانو الذي رشحه الرئيس الأمريكي لرئاسة المحكمة العليا، على البكاء عند الإدلاء بإفادته أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، مصرا على براءته من تهمة الاعتداء الجنسي.

ووصف كافانو جلسة الاستماع التي أجرتها اليوم اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي المؤلفة من 21 سيناتورا بـ"وصمة عار"، مؤكدا أنه لن يسحب ترشحه للمحكمة العليا بسبب الاتهامات الموجهة إليه من قبل الأستاذة الجامعية كريستين بلايزي فورد.

AFP

وتابع القاضي المحافظ البالغ 53 عاما: "لم أعتد جنسيا على أحد، لا في المدرسة الثانوية ولا في الجامعة"، مضيفا أنه طوال عمله كمحام ومن ثم كقاض فيدرالي لم يُوجه إليه أي اتهام البتة.

وقال: "لا أحد سيرغمني على الانسحاب من هذه العملية"، وأضاف مخاطبا أعضاء اللجنة: "قد تهزمونني في التصويت النهائي، لكنكم لن تدفعوني للانسحاب. أبدا".

وحاول كافانو تفنيد اتهامات فورد واحدة تلو الأخرى، مشيرا إلى ثغرات في ذاكرتها وعدم قدرتها على تحديد الأمكنة والأوقات في شهادتها.

KAVANAUGH: "If a mere allegation from 36 years ago is enough to destroy a person's life & career, we will have abandoned the basic principles of fairness and due process that define our legal system and our country."



(He's accused of 2 assaults & another instance of misconduct) pic.twitter.com/KcXBT9SOjo — Aaron Rupar (@atrupar) 27 сентября 2018 г.

المصدر: أ ف ب