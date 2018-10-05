روسيا والهند توقعان عقدا لتوريد 5 كتائب من منظومات "إس-400"

أكد الكرملين أن موسكو ونيودلهي وقعتا عقدا لتوريد 5 كتائب من منظومات الدفاع الجوي "إس-400"، وذلك أثناء الزيارة الرسمية، الذي يقوم بها الرئيس فلاديمير بوتين إلى الهند.

وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن روسيا وقعت مع الهند عقدا بخصوص توريد منظومة الدفاع الجوي "إس 400" لنيودلهي، على هامش الزيارة التي يقوم بها بوتين​​​.

وقال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف في وقت سابق إن "الجانبين سيهتمان بالتعاون في المجال العسكري التقني"، مضيفا أنه ستوقع 20 وثيقة في مختلف مجالات التعاون بين روسيا والهند.

وأوضح أوشاكوف أن أهم الاتفاقيات خلال زيارة بوتين لنيودلهي ستكون صفقة توريد منظومة الدفاع الجوي "إس-400" وأن قيمة الصفقة تتجاوز 5 مليارات دولار.

وأثارت هذه الصفقة قلق واشنطن، التي أعربت في وقت سابق عن شعورها بخيبة أمل حيال قرار السلطات الهندية شراء نظام صواريخ الدفاع الجوي الروسي "إس – 400".

المصدر: وكالات