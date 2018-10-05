روسيا والهند تعززان علاقاتهما بتوقع حزمة من الاتفاقيات منها بناء مفاعلات نووية

وقعت روسيا والهند، اليوم الجمعة، قرابة 20 اتفاقية بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، تنقل العلاقات بين البلدين إلى مستوى جديد.

ومن الوثائق الموقعة اتفاقية للتعاون التقني والعسكري، وعقد لتوريد الغاز المسال من روسيا إلى الهند، إحدى الاقتصادات الصاعدة في العالم، واتفاقية لبناء مفاعلات كهروذرية في الهند بتقنية روسية.

يتبع..