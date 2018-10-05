بوتين ومودي يوقعان 20 وثيقة منها صفقة توريد "إس-400"

أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين محادثات مع رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، ومن المقرر أن يتم توقيع نحو 20 وثيقة خلال الزيارة التي يقوم بها بوتين إلى نيودلهي.

وعقد الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الهندي اجتماعا مغلقا. ومن المقرر أن يستمر الاجتماع فيما بعد بمشاركة وفدي البلدين.

وقال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، إنه من المقرر أن يتم بحث تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، التعاون الاقتصادي والتجاري، والمجال الثقافي، والإنساني بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية.

ومن أبرز الاتفاقيات التي سيتم توقيعها صفقة توريد "إس-400" إلى الهند بقيمة 5 مليارات دولار.

ووصل الرئيس الروسي، أمس الخميس، إلى العاصمة الهندية نيودلهي في زيارة عمل رسمية.

يذكر أن واشنطن قد أعربت في وقت سابق، عن شعورها بخيبة أمل حيال قرار السلطات الهندية شراء نظام صواريخ الدفاع الجوي الروسي "إس – 400"، إلا أنها قالت إن فرض عقوبات على هذا البلد قليل الاحتمال.

المصدر: وكالات