البحرية الصينية تجبر مدمرة أمريكية على تغيير مسارها

أعلن الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ، أن سفينة حربية صينية اقتربت لمسافة "خطرة" من مدمّرة تابعة لها قرب جزر متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، ما اضطر المدمرة لتغيير مسارها.

وقال نايت كريستنسن المتحدث باسم الأسطول الأمريكي إن المدمّرة الأمريكية USS Decatur كانت في دورية في أرخبيل سبراتلي الواقع بين فيتنام والفلبين، حين اقتربت منها سفينة حربية صينية "لمسافة تقلّ عن 41 مترا، طالبة منها مغادرة المنطقة".

واعتبر المتحدث أن هذه المناورة "العدائية" كانت "خطرة وتفتقر إلى المهنية"، ما دفع بالمدمرة Decatur إلى "المناورة لتفادي الاصطدام" بالسفينة الصينية.

يذكر أن هناك خلافات بين الصين واليابان وفيتنام والفلبين حول الحدود البحرية ومناطق المسؤولية في بحر شرق الصين وبحر الصين الجنوبي.

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وفي السنتين الأخيرتين شهدت المنطقة سلسلة حوادث مماثلة وعلى الرغم من المعارضة التي تبديها بكين قالت، واشنطن مرارا إن سفنها ستبحر في كل الأماكن التي يسمح بها القانون الدولي.

المصدر: وكالات