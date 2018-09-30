ترامب: أنا وكيم أحببنا بعضنا في سنغافورة

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إشادته بنتائج قمة سنغافورة التي جمعته مع نظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون في يونيو الماضي، مشيرا إلى أن القمة "جعلتنا نحبّ بعضنا البعض".

وقال ترامب بعد وصوله إلى ولاية فرجينيا في كلمة أمام تجمع لمؤيديه: "كنت قاسيا وهو (كيم) كان كذلك، لكننا بعد ذلك أحببنا بعضنا.. حقا، لقد كتب لي خطابات جميلة".

وأضاف ترامب أن كوريا الشمالية لم تبد قبل توليه الرئاسة في الولايات المتحدة، أي رغبة في التواصل مع إدارات البيت الأبيض السابقة وبينها إدارة سلفه باراك أوباما، على عكس رغبتها الحالية بالتواصل مع إدارته.

وتابع أن سلفه أوباما حينما سلمه منصبه، حذّره من خطورة الوضع حول كوريا الشمالية، وقال: "أوباما كان على وشك حرب مع بيونغ يانغ، لكن لحسن الحظ وقته في الرئاسة انتهى".

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وهذه ليست المرة الأولى التي يشيد فيها ترامب بنظيره كيم، حيث سبق ووصف علاقته مع الزعيم الكوري بـ"الممتازة"، معتبرا أنها تتميز بـ"كيمياء جيدة".

جدير بالذكر أن الانفراج الملحوظ في العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، يأتي بعد اللقاء التاريخي بين الزعيمين في سنغافورة في 12 يونيو الماضي، حيث تعهد كيم بتخلي بلاده عن سلاحها النووي، مقابل وعود قطعها ترامب بتقديم ضمانات أمنية لكوريا الشمالية.

المصدر: نوفوستي