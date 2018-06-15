ترامب: بيني وكيم "كيمياء جيدة" وأوباما كان مستعدا لمحاربة كوريا الشمالية

اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن علاقاته مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، تتميز بـ"الكيمياء الجيدة"، وذكر أنه سيتصل به يوم الأحد المقبل.

وقال ترامب، خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، نشرت اليوم الجمعة، ردا على سؤال حول طابع علاقاته مع كيم جونغ أون في ظل اللقاء التاريخي بينهما يوم 12 يونيو في سنغافورة: "ظهرت بيننا كيمياء جيدة. وعلاقاتنا رائعة".

وأكد ترامب أن عملية نزع الأسلحة النووية في كوريا الشمالية ستنطلق في وقت قريب جدا.

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وأشار الرئيس الأمريكي في الوقت ذاته إلى أن سلفه، باراك أوباما، "كان مستعدا لخوض حرب ضد كوريا الشمالية" خلال توليه مهام السلطة في الولايات المتحدة.

وردا على سؤال حول خططه الخاصة بيوم الأب، الذي يحتفل به في الولايات المتحدة الأحد المقبل، قال ترامب: "سأجري اتصالا مع كوريا الشمالية".

كما علق الرئيس الأمريكي خلال المقابلة على موجة الانتقادات الموجهة إليه بسبب أدائه التحية العسكرية لوزير دفاع كوريا الشمالية، نو كوان تشهول، خلال القمة في سنغافورة، وأوضح أنه "أعرب فقط عن مجاراته للجنرال".

المصدر: فوكس نيوز + وكالات