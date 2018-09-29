الصين تعمل على تشكيل قوة خاصة لمكافحة الإرهاب خارج أراضيها

تعمل الصين على تشكيل قوات خاصة لمكافحة الإرهاب، تكون قادرة على تنفيذ مهام الاقتحام داخل البلاد وخارجها لحماية مصالح الصين بعيدا عن حدودها.

وأفادت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، نقلا عن رئيس المخابرات في الشرطة المسلحة الصينية تشانغ شياو تشي، وهي تابعة للجيش، بأن تشكيل القوات الخاصة هذه، يعد عنصرا مهما في التحديث الشامل لجيش البلاد.

وأوضح تشانغ أن "نطاق مهمة القوات الخاصة يمتد من الأرض إلى البحر ومن الوطن إلى خارجه".

وأكد أن "استعدادات الحرب ضد الإرهاب" يجب أن تشمل حماية المصالح الاستراتيجية الوطنية في أي مكان.

وكانت الصين قد أصدرت أواخر 2015 قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب يسمح لجيشها بتنفيذ عمليات لمكافحة الإرهاب خارج البلاد رغم تأكيد الخبراء أن بكين ستواجه مشاكل عملية ودبلوماسية كبرى من أجل تفعيل مثل هذا الإجراء.

المصدر: رويترز