ترامب يتوقع قمة ثانية مع كيم جونغ أون قريبا

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يتوقع الإعلان عن عقد قمته الثانية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في وقت قريب، لكن مكان عقد القمة لم يحدد بعد.

وقال ترامب خلال لقائه برئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن بالأمم المتحدة إن "الزعيم كيم كان بصراحة منفتحا جدا ورائعا. وأعتقد بأنه يرغب في تحقيق شيء".

وأكد ترامب أن وزير الخارجية الأمريكي على اتصال مع بيونغ يانغ، ويعمل على تنظيم القمة الثانية مع كيم.

وأشار إلى أن مكان عقد اللقاء لم يحدد بعد، مرجحا أنه قد يعقد بمكان آخر، وليس في سنغافورة مثل القمة الأولى.

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من جانبه، أعلن رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن أنه نقل إلى ترامب رسالة شخصية من زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وأن الأخير يأمل بلقاء ترامب قريبا.

يذكر، أن أول لقاء قمة بين الرئيس ترامب والزعيم الكوري الشمالي عقد يوم 12 يونيو في سنغافورة. وصدر عن اللقاء إعلان مشترك، أكد فيه الزعيم الكوري استعداد بلاده للتخلي عن الأسلحة النووية مقابل ضمانات أمنية.

المصدر: وكالات