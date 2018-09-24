 
مباشر

ترامب يتوقع قمة ثانية مع كيم جونغ أون قريبا

أخبار العالم

ترامب يتوقع قمة ثانية مع كيم جونغ أون قريبا
AFP Nicholas Kamm
لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ku1a

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يتوقع الإعلان عن عقد قمته الثانية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في وقت قريب، لكن مكان عقد القمة لم يحدد بعد.

وقال ترامب خلال لقائه برئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن بالأمم المتحدة إن "الزعيم كيم كان بصراحة منفتحا جدا ورائعا. وأعتقد بأنه يرغب في تحقيق شيء".

وأكد ترامب أن وزير الخارجية الأمريكي على اتصال مع بيونغ يانغ، ويعمل على تنظيم القمة الثانية مع كيم.

وأشار إلى أن مكان عقد اللقاء لم يحدد بعد، مرجحا أنه قد يعقد بمكان آخر، وليس في سنغافورة مثل القمة الأولى.

إقرأ المزيد
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بومبيو يأمل بعقد قمة جديدة بين ترامب وكيم في وقت قريب

من جانبه، أعلن رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن أنه نقل إلى ترامب رسالة شخصية من زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وأن الأخير يأمل بلقاء ترامب قريبا.

يذكر، أن أول لقاء قمة بين الرئيس ترامب والزعيم الكوري الشمالي عقد يوم 12 يونيو في سنغافورة. وصدر عن اللقاء إعلان مشترك، أكد فيه الزعيم الكوري استعداد بلاده للتخلي عن الأسلحة النووية مقابل ضمانات أمنية.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

منظومة إس - 300 في طريقها إلى سوريا.. نتنياهو يعترض وبوتين يصر